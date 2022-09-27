Український бізнес отримав можливість залучати мільярдні кредити від агентства федерального уряду США

Фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів Development Finance Corporation (DFC), яка є агентством федерального уряду США, повідомила про готовність кредитувати український бізнес в рамках окремих проектів на суми від 1 млн до 1 млрд доларів на кожен з них. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

«В нас знову є гарні новини щодо залучення інвестицій в країну і підтримки українських підприємств за рахунок міжнародних фінансових інструментів. Наразі мова йде про те, що агентство DFC готове кредитувати проекти в Україні на суми від 1 млн до 1 млрд доларів. Зазвичай ця компанія підтримує тільки американських інвесторів, які здійснюють інвестиції в різні країни світу. Але заради України вони зробили виключення і готові видавати кредити, навіть в разі, якщо в українському бізнесі не буде представлено американського інвестора», - розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

За його словами, DFC готова підтримувати Україну декількома різними фінансовими інструментами. Крім прямого кредитування, вони готові надавати покриття кредитних ризиків.

«При такому сценарії кредитором для українського позичальника виступає приватний банк, але позичальник купує страховку кредитного ризику у DFC. Таким чином умови за кредитом стають більш вигідними - позичальник отримає нижчу ставку, довший термін залучення грошей і таке інше», - пояснює Олександр Грибан.

Крім того, DFC готові страхувати політичні ризики, в рамках яких в них є інструмент покриття військових ризиків. Цей інструмент дуже схожий на страховку інвестицій, яку вже узгоджено з MIGA, але ціна буде залежати від конкретних умов того чи іншого бізнес-проекту.

«Треба розуміти, що всі ці фінансові інструменти доступні лише тим компаніям, які пройшли фінансовий аудит, мають бізнес-план, який відповідає умовам міжнародного фінансового аналізу. Але і тут є крок назустріч - DFC наразі готова видавати безкоштовні фінансові гранти тим компаніям, які визнають перспективними, але які ще не пройшли міжнародний фінансовий аудит. Тобто українській компанії можна буде взяти цільовий грант на підготовку для проходження міжнародного фінансового аудиту та приведення корпоративної та операційної структури у відповідність до міжнародних вимог. Після його проходження такий позичальник зможе користуватись всіма переліченими вище фінансовими інструментами», - резюмує Олександр Грибан.

За словами заступника Міністра економіки, якихось обмежень на кількість кредитів для українського бізнесу наразі не встановлено.