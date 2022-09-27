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Виплати уряду за облігаціями внутрішньої позики з початку війни на 54 мільярди перевищують запозичення, – НБУ
10:26 27.09.2022 |
Упродовж повномасштабної війни Росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 54,67 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до держбюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.
Зокрема, з 24 лютого до 25 вересня уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 99,76 млрд грн, $969,5 млн та 468,4 млн євро.
Із квітня по серпень обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:
* у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;
* у травні - 411 млн грн;
* у червні - 20,99 млрд грн;
* у липні - 17 млрд грн;
* у серпні - 24,45 млрд грн.
Із вересня обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП на 476,8 млн грн перевищує обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів.
Загалом упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становить 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних).
Натомість ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, не змінювалися з початку випуску відповідних паперів та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.
Станом на 26 вересня найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки - первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
* 14,12 млрд грн (15,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
* $199,9 млн (22,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);
* 150,3 млн євро (52,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,15 млрд грн та $2 млн.
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