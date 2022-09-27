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Horizon Capital залучив $125 млн до нового фонду для інвестицій в українські компанії
22:57 26.09.2022 |
Американська інвесткомпанія Horizon Capital оголосила про запуск фонду для інвестицій в українські технологічні та експортно орієнтовані компанії (Horizon Capital Growth Fund IV), у який на першому етапі залучила $125 млн. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Першими донорами фонду стали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFС), дочірня компанія KfW Group, голландський підприємницький Банк розвитку (FMO), Швейцарський інвестфонд для ринків (SIFEM), Western NIS Enterprise Fund і Zero Gap Fund.
Загалом Horizon Capital планує залучити до фонду $250 млн.
"Вдячний інвесторам фонду Horizon Capital Growth Fund IV за увагу до України. І за розуміння того, що інвестувати в наших людей, в ідеї та компанії українців краще саме зараз - у той час, коли інвестиції означають, що ви долучаєтеся до нашої перемоги", - прокоментував створення фонду президент Володимир Зеленський.
"Для нас велика честь увійти в історію, запустивши перший фонд для України та Молдови з 24 лютого, і бути першим, хто підтримав ці країни після того, як вони отримали заслужений і важко завойований статус кандидата в члени ЄС у червні", - сказала Олена Кошарна, генеральний директор Horizon Capital.
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