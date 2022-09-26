У держбюджеті-2023 на єдиний телемарафон заплановано 600 млн грн - нардеп

Фінансування національного єдиного телемарафону наступного року становитиме 600 млн грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"З бюджету 2023 року на "Єдиний марафон" буде витрачено приблизно 600 млн грн", - написав Железняк у понеділок у телеграмі.

За його словами, 535 млн грн піде на виробництво і трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України. На висвітлення діяльності Верховної Ради через засоби телебачення та радіомовлення, фінансову підтримку газети "Голос України" заплановано у держбюджеті 73 млн грн.