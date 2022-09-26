Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У держбюджеті-2023 на єдиний телемарафон заплановано 600 млн грн - нардеп

12:12 26.09.2022 |

Економіка

 

Фінансування національного єдиного телемарафону наступного року становитиме 600 млн грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"З бюджету 2023 року на "Єдиний марафон" буде витрачено приблизно 600 млн грн", - написав Железняк у понеділок у телеграмі.

За його словами, 535 млн грн піде на виробництво і трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України. На висвітлення діяльності Верховної Ради через засоби телебачення та радіомовлення, фінансову підтримку газети "Голос України" заплановано у держбюджеті 73 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес