Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Раді запропонували відновити електронне декларування та перевірки декларацій

 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс до Верховної ради законопроєкт про поновлення електронного декларування та перевірок декларацій, зупинених на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Передбачається, що суб'єкти декларування мають подати свої декларації протягом двох місяців після ухвалення закону.

При цьому законопроєкт названий змінами до законодавства "з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес