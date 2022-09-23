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На Закарпатті в Буштинському родовищі першу сіль почнуть добувати через п'ять місяців
17:38 23.09.2022 |
На Закарпатті в межах Буштинського родовища через п'ять місяців планують видобути першу сіль, родовище зможе забезпечити 100% потребу країни в технічній солі.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає Укрінформ.
"Після попередніх геологічних досліджень соляного родовища в Буштинській громаді виявили колосальний соляний пласт, котрий починається на глибині 35 м." - повідомив Микита.
Мова про кейс, який дозволяє розробляти соляне родовище в Буштинській громаді та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.
"Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба в технічній солі - до 450 тисяч тонн на сезон," - зазначили в ОВА.
Зі слів Микити, цей проєкт має державне значення й перебуває під особливим контролем керівництва країни. Тут у межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» декілька місяців тому вже стартували роботи.
"Зараз тут уже тривають інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння." - додав голова ОВА.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко роботи йтимуть у селі Теребля Закарпатської області.
"Працюємо в Закарпатській області. В селі Теребля відвідали підприємство "Катіон Інвест". Це компанія, яка працює на Тереблянському солеродовищі", - зазначив Тимошенко.
За його словами, підприємство планувало запустити видобуток солі в 2023 році, але довелося прискорюватися, бо основний постачальник солі "Артемсіль" припинив роботу.
Як повідомлялося, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби у солі України. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни долучили Закарпаття, яке має відповідні ресурси та потенціал.
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