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АНАЛІТИКА

На Закарпатті в Буштинському родовищі першу сіль почнуть добувати через п'ять місяців

 

На Закарпатті в межах Буштинського родовища через п'ять місяців планують видобути першу сіль, родовище зможе забезпечити 100% потребу країни в технічній солі.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає Укрінформ.

"Після попередніх геологічних досліджень соляного родовища в Буштинській громаді виявили колосальний соляний пласт, котрий починається на глибині 35 м." - повідомив Микита.

Мова про кейс, який дозволяє розробляти соляне родовище в Буштинській громаді та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

"Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба в технічній солі - до 450 тисяч тонн на сезон," - зазначили в ОВА.

Зі слів Микити, цей проєкт має державне значення й перебуває під особливим контролем керівництва країни. Тут у межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» декілька місяців тому вже стартували роботи.

"Зараз тут уже тривають інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння." - додав голова ОВА.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко роботи йтимуть у селі Теребля Закарпатської області.

"Працюємо в Закарпатській області. В селі Теребля відвідали підприємство "Катіон Інвест". Це компанія, яка працює на Тереблянському солеродовищі", - зазначив Тимошенко.

За його словами, підприємство планувало запустити видобуток солі в 2023 році, але довелося прискорюватися, бо основний постачальник солі "Артемсіль" припинив роботу.

Як повідомлялося, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби у солі України. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни долучили Закарпаття, яке має відповідні ресурси та потенціал.
 

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