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Надходження у бюджет від грального бізнесу з початку війни перевищили 330 мільйонів
13:37 23.09.2022 |
Від грального бізнесу до держбюджету надійшло понад 330 млн грн з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у Facebook.
У відомстві наголосили, що з 24 лютого організатори азартних ігор змогли не лише адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес.
"Попри військову агресію Росії, організатори продовжують підтримувати економіку країни, сплачуючи за ліцензії. Так, з початку повномасштабного вторгнення від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що деякі ліцензіати відкривають нові гральні заклади, чим створюють робочі місця.
Як повідомлялося, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до 277,7 млн грн. Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн, що, на думку очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, не відповідає обсягу ринку та сумам виплачених виграшів. Тож, нардеп вимагає від Державної податкової служби провести перевірку відомостей про відповідні виплати.
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