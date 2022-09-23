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АНАЛІТИКА

Надходження у бюджет від грального бізнесу з початку війни перевищили 330 мільйонів

13:37 23.09.2022 |

Економіка

 

Від грального бізнесу до держбюджету надійшло понад 330 млн грн з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у Facebook.

У відомстві наголосили, що з 24 лютого організатори азартних ігор змогли не лише адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес.

"Попри військову агресію Росії, організатори продовжують підтримувати економіку країни, сплачуючи за ліцензії. Так, з початку повномасштабного вторгнення від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що деякі ліцензіати відкривають нові гральні заклади, чим створюють робочі місця.

Як повідомлялося, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до 277,7 млн грн. Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн, що, на думку очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, не відповідає обсягу ринку та сумам виплачених виграшів. Тож, нардеп вимагає від Державної податкової служби провести перевірку відомостей про відповідні виплати.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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