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АНАЛІТИКА

У серпні на соцвиплати із держбюджету спрямували 33,9 мільярда

10:43 23.09.2022 |

Економіка

 

В Україні за березень-серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні - 33,9 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету спрямовано:

* 32,2 млрд грн - на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, із них у серпні - 5,4 млрд грн;
* 29,6 млрд грн - для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у серпні - 5,9 млрд грн;
* 16,7 млрд грн - на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у серпні - 0,8 млрд грн;
* 144,7 млрд грн - Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у серпні - 21,8 млрд грн;
* 30,9 млрд грн - на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у межах Програми «єПідтримка».

«Продовжуємо працювати для наближення перемоги над ворогом, водночас розуміємо важливість забезпечення належного соціального захисту наших громадян. Так, уряд продовжує забезпечувати виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану», - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, соціальні видатки в 2023 році становитимуть 791 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.
 

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