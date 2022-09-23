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АНАЛІТИКА

Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

22:22 22.09.2022 |

Економіка

 

Негативна динаміка економіки поки що м'якша, ніж цього очікував НБУ, але досвід 2014-2015 років і затягування війни дають змогу припускати, що ситуація в майбутньому може погіршитися, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Наша економіка впала загалом на 37% у другому кварталі, це краще за ті прогнози, які давав НБУ: вони очікували 39%. Але це не означає, що економіка поводиться краще, ніж очікувалося, можливо, це означає, що гірше ще попереду", - сказав він на онлайн-дискусії, організованій СASE.

"Наразі ми маємо розуміти, що та нова хвиля мобілізації, яка розпочалася в Росії, на жаль, не дає змогу нам говорити, що ця війна закінчиться через півроку або навіть через рік, ситуація залишиться складною в економіці. Основним питанням залишається - чи витримає наша держава цей удар", - додав аналітик.

Коментуючи спад економіки, що вже стався, Паращій виділив декілька основних його факторів. Зокрема, він відзначив скорочення чисельності населення на 7 млн, або на 19%, що разом зі зниженням доходів населення на 14-15% призвело до падіння внутрішнього попиту на 30-35%.

Крім того, великий негативний вплив справило блокування портів, через які проходило 60% експорту. За його словами, це відрізало 15% ВВП.

Паращій також зазначив, що одним із дуже важливих негативних наслідків повномасштабного вторгнення Росії на територію України стало майже повне зупинення всіх інвестицій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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