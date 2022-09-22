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АНАЛІТИКА

Україна в серпні-2022 скоротила виплавку сталі в 5 разів до серпня-2021, посівши 30-те місце в рейтингу Worldsteel

18:13 22.09.2022 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в серпні поточного року знизили виробництво сталі в 5,1 разу, або на 80,3% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 366 тис. тонн, посівши 30-те місце в рейтингу 64 країн - основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з даними Worldsteel, оприлюдненими в четвер, у серпні-2022 зафіксовано скорочення виплавки сталі до серпня-2021 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками серпня така: Китай (83,870 млн тонн, зростання на 0,5% до серпня-2021), Індія (10,203 млн тонн, зростання на 1,2%), Японія (7,339 млн тонн, "мінус" 7,4%), США (6,987 млн тонн, менше на 7,1%), Південна Корея (6,080 млн тонн, "мінус" 0,4%), РФ (5,9 млн тонн, "мінус" 5,5%), Німеччина (2,872 млн тонн, "мінус" 2,3%), Бразилія (2,841 млн тонн, "мінус" 11,3%), Туреччина (2,787 млн тонн, менше на 21%) та Іран (2,064 млн тонн, зростання на 64,7%).

Україна за підсумками серпня перебуває на 30-й позиції з 366 тис. тонн сталі (менше на 80,3% до серпня-2021). У липні поточного року країна виробила 281 тис. тонн сталі, в червні - 295 тис. тонн, у травні - 308 тис. тонн, у квітні - 281 тис. тонн, у березні - 200 тис. тонн, у лютому - 1,374 млн тонн, у січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у серпні поточного року виплавка сталі у світі знизилася на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 150,554 млн тонн.

За вісім місяців 2022 року перша десятка країн-виробників сталі така: Китай (693,150 млн тонн, зниження на 5,7%), Індія (83,458 млн тонн, зростання на 7,1%), Японія (60,657 млн тонн, зниження на 5,2%), США (54,934 млн тонн, "мінус" 3,7%), РФ (48,931 млн тонн, зниження на 5,8%), Південна Корея (45,998 млн тонн, "мінус" 3%), Німеччина (25,405 млн тонн, "мінус" 4,8%), Туреччина (24,426 млн тонн, падіння на 8,8%), Бразилія (23,126 млн тонн, зниження на 4,5%) і Іран (19,458 млн тонн, зростання на 7,8%).

Україна за підсумками восьми місяців поточного року посіла 22-ге місце з виплавкою 5,186 млн тонн сталі ("мінус" 64,5%).

Загалом за січень-серпень 2022 року 64 країни виробили 1 млрд 253,892 млн тонн сталі, що на 5,1% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, за 2021 рік перша десятка країн-виробників сталі була така: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, зниження на 3%), Індія (118,134 млн тонн, зростання на 17,8%), Японія (96,334 млн тонн, +14,9%), США (86,012 млн тонн, +18,3%), РФ (75,970 млн тонн, +6,1%), Південна Корея (70,556 млн тонн, +5,2%), Туреччина (40,360 млн тонн, +12,7%), Німеччина (40,066 млн тонн, +12,3%), Бразилія (36,039 млн тонн, +14,7%) та Іран (28,460 млн тонн, -1,8%).

Далі йшли Італія (24,4 млн тонн, більше на 19,7%), В'єтнам (23,560 млн тонн, +4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, +10,9%), Україна (21,366 млн тонн, +3,6%) і Мексика (18,4 млн тонн, +9,5%).

Загалом за 2021 рік 64 країни виробили 1 млрд 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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