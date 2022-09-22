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АНАЛІТИКА

У Нацбанку заявляють про керовану ситуацію з платіжним балансом

16:25 22.09.2022 |

Економіка

 

Найближчими місяцями ситуація з платіжним балансом виглядає керованою, зокрема, завдяки «зерновому коридору» та припливу коштів від міжнародних партнерів.

Про це сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на конференції інвестиційного банку J.P. Morgan «Emerging Markets Credit Conference», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

За словами Ніколайчука, на сьогодні дисбаланси знизилися; після коригування обмінного курсу та запровадження нових валютних обмежень обсяги продажу валюти з боку НБУ суттєво нижчі, ніж у травні-липні.

«Також «зерновий коридор» через Чорне море розширює потенціал експорту зерна на 3 млн тонн щомісячно, що загалом у четвертому кварталі може забезпечити додаткові 2 млрд дол. експортних надходжень», - уточнив заступник голови НБУ.

Крім цього, додав він, наразі очікується приплив коштів від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановано отримання 8 млрд євро від ЄС, також високою є ймовірність отримання другого траншу за програмою швидкого фінансування від МВФ у розмірі 1,4 млрд дол. і позитивного рішення Конгресу США щодо виділення додаткових 4,5 млрд дол. іще цього року.

Як повідомлялось, для мінімізації витрачання резервів НБУ постійно адаптує свої валютні обмеження, зокрема, підвищив на початку червня облікову ставку з 10% до 25% і наприкінці липня скоригував обмінний курс на 25%.
 

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