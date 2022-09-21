Ветерани ЗСУ можуть отримати до мільйона гривень на власну справу: деталі програми

Український ветеранський фонд запустив конкурсну програму "Варто" для підтримки ветеранського бізнесу, в якій надаватиме військовим від 500 тисяч до 1 мільйона гривень на ветеранський бізнес.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що фінансування зможуть отримати ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці.

А також юридичні особи, зареєстровані не менше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Заявки на конкурсну програму приймаються до 18:00 5 жовтня.

Для того аби взяти участь у програмі потрібно:

- заповнити аплікаційну форму;

- підписати її ЕЦП;

- подати до Фонду проєктну заявку в електронному вигляді - форматі PDF;

- статутні документи;

- витяг з ЄДР;

- довідка про керівний склад;

- копія УБД засновника організації-заявника;

- опис проєкту та кошторис;

- резюме членів команди проєкту;

- термін реалізації.

З детальною інформацією про програму та інструкцією про те, як подати заявку, можна ознайомитись за посиланням.