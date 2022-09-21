Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ветерани ЗСУ можуть отримати до мільйона гривень на власну справу: деталі програми
23:11 21.09.2022 |
Український ветеранський фонд запустив конкурсну програму "Варто" для підтримки ветеранського бізнесу, в якій надаватиме військовим від 500 тисяч до 1 мільйона гривень на ветеранський бізнес.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що фінансування зможуть отримати ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці.
А також юридичні особи, зареєстровані не менше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Заявки на конкурсну програму приймаються до 18:00 5 жовтня.
Для того аби взяти участь у програмі потрібно:
- заповнити аплікаційну форму;
- підписати її ЕЦП;
- подати до Фонду проєктну заявку в електронному вигляді - форматі PDF;
- статутні документи;
- витяг з ЄДР;
- довідка про керівний склад;
- копія УБД засновника організації-заявника;
- опис проєкту та кошторис;
- резюме членів команди проєкту;
- термін реалізації.
З детальною інформацією про програму та інструкцією про те, як подати заявку, можна ознайомитись за посиланням.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в нічні години
|Ветерани ЗСУ можуть отримати до мільйона гривень на власну справу: деталі програми
|Мінфін заклав у проєкт держбюджету $38 мільярдів допомоги від МВФ, ЄС та США
|Мінфін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом 20% ВВП
|Рада схвалила оновлений законопроєкт про комплексну реконструкцію застарілого житла
|Рада ухвалила закон, який сприятиме розвитку авіаційної галузі України
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску