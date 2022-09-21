Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін заклав у проєкт держбюджету $38 мільярдів допомоги від МВФ, ЄС та США
22:41 21.09.2022 |
Міністерство фінансів планує залучити у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету майже $38 млрд від міжнародних партнерів, зокрема від США, ЄС та МВФ.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, представляючи проєкт держбюджету у Верховній Раді, повідомляє пресслужба міністерства.
Він нагадав, що дефіцит державного бюджету у 2023 році передбачається на рівні 20% ВВП, у тому числі за загальним фондом - 17,3% ВВП.
Згідно із презентацією на сайті Мінфіну, загалом наступного року на покриття дефіциту держбюджету планується залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд - від США, $15 млрд - від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.
Найбільшу суму планується отримати у перші місяці 2023 року - понад $4 млрд на місяць.
Крім того, наступного року планується залучити $13,6 млрд на відновлення України, в тому числі $6,5 млрд від США та $7,1 млрд від ЄС та інших донорів.
Як повідомлялося, сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту.
Після цього, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні. Остаточно прийняти закон про держбюджет 2023 року планується до кінця жовтня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в нічні години
|Ветерани ЗСУ можуть отримати до мільйона гривень на власну справу: деталі програми
|Мінфін заклав у проєкт держбюджету $38 мільярдів допомоги від МВФ, ЄС та США
|Мінфін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом 20% ВВП
|Рада схвалила оновлений законопроєкт про комплексну реконструкцію застарілого житла
|Рада ухвалила закон, який сприятиме розвитку авіаційної галузі України
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску