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Мінфін заклав у проєкт держбюджету $38 мільярдів допомоги від МВФ, ЄС та США

22:41 21.09.2022 |

Економіка

 

Міністерство фінансів планує залучити у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету майже $38 млрд від міжнародних партнерів, зокрема від США, ЄС та МВФ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, представляючи проєкт держбюджету у Верховній Раді, повідомляє пресслужба міністерства.

Він нагадав, що дефіцит державного бюджету у 2023 році передбачається на рівні 20% ВВП, у тому числі за загальним фондом - 17,3% ВВП.

Згідно із презентацією на сайті Мінфіну, загалом наступного року на покриття дефіциту держбюджету планується залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд - від США, $15 млрд - від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

Найбільшу суму планується отримати у перші місяці 2023 року - понад $4 млрд на місяць.

Крім того, наступного року планується залучити $13,6 млрд на відновлення України, в тому числі $6,5 млрд від США та $7,1 млрд від ЄС та інших донорів.

Як повідомлялося, сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту.

Після цього, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні. Остаточно прийняти закон про держбюджет 2023 року планується до кінця жовтня.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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