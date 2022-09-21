Рада направила додатково 2 млрд грн із держбюджету на відновлення інфраструктури

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №7669 про зміни до закону про держбюджет-2022, який передбачає збільшення резервного фонду на 2 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кошти резервного фонду використають на першочергові роботи з ліквідації наслідків бойових дій та для відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Акумулювати 2 млрд грн планується шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень.

Внаслідок поповнення резервного фонду дефіцит держбюджету-2022 збільшується до 1,11 трлн грн, а державний борг - до 3,67 трлн грн.

Резервний фонд - один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені під час затвердження бюджетів або викликані надзвичайними обставинами.