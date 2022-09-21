Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада направила додатково 2 млрд грн із держбюджету на відновлення інфраструктури
Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №7669 про зміни до закону про держбюджет-2022, який передбачає збільшення резервного фонду на 2 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Кошти резервного фонду використають на першочергові роботи з ліквідації наслідків бойових дій та для відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.
Акумулювати 2 млрд грн планується шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень.
Внаслідок поповнення резервного фонду дефіцит держбюджету-2022 збільшується до 1,11 трлн грн, а державний борг - до 3,67 трлн грн.
Резервний фонд - один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені під час затвердження бюджетів або викликані надзвичайними обставинами.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада проголосувала за приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду
|Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Рада направила додатково 2 млрд грн із держбюджету на відновлення інфраструктури
|ВР ухвалила закон про стимулювання працевлаштування безробітних
|Рада зрівняла умови оплати праці іноземців із громадянами України
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску