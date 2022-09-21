Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія готова виділити Україні $500 мільйонів через Світовий банк на закупівлю газу.
15:49 21.09.2022 |
Велика Британія готова виділити Україні $500 мільйонів через Світовий банк на закупівлю газу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками зустрічі із головою уряду Великої Британії Ліз Трасс у Нью-Йорку, що відбулася напередодні, інформує пресслужба українського уряду.
"Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш $500 млн через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що Уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків", - зазначив Шмигаль.
Згідно із повідомленням, сторони також порушили питання проведення наступної Конференції з питань відновлення України у Великій Британії. Зокрема, Денис Шмигаль і Ліз Трасс домовилися утворити робочу групу, яка займатиметься підготовкою до заходу у 2023 році. В основу ляжуть напрацювання й домовленості під час Конференції відновлення в Лугано та конференції в Берліні, яка запланована на жовтень цього року.
"Переконаний, що Велика Британія буде нашим головним партнером не лише у збройній відсічі Росії, а й у відбудові. Ми цінуємо готовність вашої країни відіграти провідну роль у повоєнному відновленні України", - наголосив Шмигаль.
Своєю чергою Ліз Трасс відзначила, що політичний курс Великої Британії щодо підтримки України й збільшення обсягів допомоги залишається незмінним.
Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від Канади 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для проходження опалювального сезону. Гроші було надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада проголосувала за приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду
|Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Рада направила додатково 2 млрд грн із держбюджету на відновлення інфраструктури
|ВР ухвалила закон про стимулювання працевлаштування безробітних
|Рада зрівняла умови оплати праці іноземців із громадянами України
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску