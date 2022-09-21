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АНАЛІТИКА

Велика Британія готова виділити Україні $500 мільйонів через Світовий банк на закупівлю газу.

 

Велика Британія готова виділити Україні $500 мільйонів через Світовий банк на закупівлю газу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками зустрічі із головою уряду Великої Британії Ліз Трасс у Нью-Йорку, що відбулася напередодні, інформує пресслужба українського уряду.

"Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш $500 млн через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що Уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків", - зазначив Шмигаль.

Згідно із повідомленням, сторони також порушили питання проведення наступної Конференції з питань відновлення України у Великій Британії. Зокрема, Денис Шмигаль і Ліз Трасс домовилися утворити робочу групу, яка займатиметься підготовкою до заходу у 2023 році. В основу ляжуть напрацювання й домовленості під час Конференції відновлення в Лугано та конференції в Берліні, яка запланована на жовтень цього року.

"Переконаний, що Велика Британія буде нашим головним партнером не лише у збройній відсічі Росії, а й у відбудові. Ми цінуємо готовність вашої країни відіграти провідну роль у повоєнному відновленні України", - наголосив Шмигаль.

Своєю чергою Ліз Трасс відзначила, що політичний курс Великої Британії щодо підтримки України й збільшення обсягів допомоги залишається незмінним.

Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від Канади 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для проходження опалювального сезону. Гроші було надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.
За матеріалами: censor.net
 

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