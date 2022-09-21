Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7669, який повертає використання коштів дорожнього фонду на дороги.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету ВРУ, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За проголосували 269 народних депутатів.

Железняк додав, що депутати підтримали правку №47, яка передбачає, що першочергово гроші з дорожнього фонду використовуватимуться на воєнні потреби.

"Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС", - додав депутат.

Раніше гроші з дорожнього фонду до кінця 2022 року могли використовуватися лише на погашення боргів та видатки для армії.



