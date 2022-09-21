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АНАЛІТИКА

До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку

13:09 21.09.2022 |

Економіка

 

До державного бюджету в серпні 2022 року перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"У серпні 2022 року платниками акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Це на 55,1 мільйона гривень більше затверджених показників доходів та на 10,7 мільйона гривень більше, ніж у серпні минулого року", - йдеться в повідомленні.

У ДПС зазначають, що у серпні було досягнуто позитивної динаміки в надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів. Так, надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 мільярда гривень, що на 83 мільйона гривень більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 мільйонів гривень більше затверджених показників доходів. З вироблених та ввезених на митну територію України тютюнових виробів у серпні 2022 року надходження склали майже 6 мільярдів гривень, що на 15 мільйонів гривень більше серпня минулого року та на 136 мільйонів гривень більше показників доходів.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт (реєстр №7668-д), який відновлює в Україні акциз на пальне.
 

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