Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Мала приватизація»: на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів – хто покупець
10:45 21.09.2022 |
У рамках "малої приватизації" відбувся другий онлайн-аукціон: за 150 млн грн продали окреме майно Марилівського місця зберігання спирту ДП "Укрспирт" (Тернопільська область).
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Другий з початку широкомасштабного вторгнення приватизаційний онлайн-аукціон вдало завершився продажем майна за ціною майже втричі вище стартової.
За окреме майно Марилівського місця зберігання спирту державного підприємства "Укрспирт" (Тернопільська область) переможець торгів запропонував 150 001 000 грн за стартової ціни 54 324 111 грн", - йдеться у повідомленні.
"Приватизація набирає обертів. До кінця нинішнього року в рамках "малої приватизації" заплановано до продажу 150 об'єктів, і ми максимально намагатимемося виконати задумане.
Отримані кошти посилять бюджет і підуть, зокрема, на потреби Збройних Сил України", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"Наразі ми вирішуємо й стратегічне завдання - зменшення держави в економіці, мінімізацію невластивих функцій управління майном. Окрім того, приватизація дасть поштовх розвитку економіки", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Молоко в Україні продовжує дорожчати
|Середні ціни на автогаз підвищилися на 0,3% до 26,52 гривні за літр
|До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку
|Із одеських портів вийшло ще 8 суден з українською агропродукцією
|«Мала приватизація»: на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів – хто покупець
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.09.22
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску