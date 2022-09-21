«Мала приватизація»: на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів – хто покупець

У рамках "малої приватизації" відбувся другий онлайн-аукціон: за 150 млн грн продали окреме майно Марилівського місця зберігання спирту ДП "Укрспирт" (Тернопільська область).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Другий з початку широкомасштабного вторгнення приватизаційний онлайн-аукціон вдало завершився продажем майна за ціною майже втричі вище стартової.

За окреме майно Марилівського місця зберігання спирту державного підприємства "Укрспирт" (Тернопільська область) переможець торгів запропонував 150 001 000 грн за стартової ціни 54 324 111 грн", - йдеться у повідомленні.

"Приватизація набирає обертів. До кінця нинішнього року в рамках "малої приватизації" заплановано до продажу 150 об'єктів, і ми максимально намагатимемося виконати задумане.

Отримані кошти посилять бюджет і підуть, зокрема, на потреби Збройних Сил України", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Наразі ми вирішуємо й стратегічне завдання - зменшення держави в економіці, мінімізацію невластивих функцій управління майном. Окрім того, приватизація дасть поштовх розвитку економіки", - додала вона.