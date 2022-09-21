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Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри

10:06 21.09.2022 |

Економіка, Новини IT

 

Українські підприємці зможуть рік продавати товари на Amazon без комісії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, кілька місяців тому Мінцифри разом з "Укрпоштою", агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon, щоб компанія полегшила умови для українського бізнесу, який попри війну продовжує працювати, підтримуючи економіку країни.

Раніше українські підприємці зокрема мали багато бар'єрів, щоб створити на Amazon свій магазин, а з кожного продажу мусили платити від 7 до 17% від ціни за певну категорію товару, нагадали в Мінцифри.

"Як результат, Amazon відмінив реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Тобто повністю скасував комісію для українських підприємців, які продають до ЄС та Великої Британії", - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що тепер, українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, а також знаходити там нових клієнтів.

Як повідомлялося, від початку вторгнення Amazon допоміг Україні перенести у "хмару" 10 петабайт даних.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Amazon
 

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