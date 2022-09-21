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Попри війну майже половина бізнесів очікують зростання у 2023 році – ЄБА
23:46 20.09.2022 |
Майже половина (47%) членських компаній Європейської Бізнес Асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2023 році.
Про це свідчать результати опитування "Прогнози бізнесу на 2023 рік", проведеного ЄБА у партнерстві з Райффайзен Банк за аналітичної підтримки Gradus Research
"Однак, цьогорічні результати очікувано демонструють погіршення настроїв та прогнозів топ-менеджерів. Для порівняння, минулого року позитивні прогнози робили 83% СЕО.
Водночас 28% директорів розраховують у 2023 році втримати бізнес-показники на нинішньому рівні, а 25% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу (минулого року таких було тільки 2%)", - йдеться у повідомленні.
При цьому більшість компаній розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат.
Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, і 43% - у натуральному виразі. При цьому 31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%. Падіння доходів у гривні прогнозують 31% директорів, у натуральному виразі - 36%.
При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$. Останні два роки прогнози щодо курсу гривні залишались сталими на рівні 29 грн/$.
"Тільки 1 з 5 СЕО планує наймати нових людей у наступному році. Тоді як більшість директорів, а саме 53% стверджують про плани втримати команду без змін, інші 28% будуть вимушені вдаватися до скорочення штату. При цьому минулого року більше половини компаній планували розширення штату.
Тільки 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Водночас 73% запланували підвищення заробітних плат для співробітників, з них 40% підвищуватимуть платню на рівні від 10% до 20%. Для порівняння, усі респонденти минулорічного опитування планували підвищення заробітних плат своїм співробітникам", - додають в ЄБА.
Зазначається, що у порівнянні з минулим роком на третину зменшилась кількість підприємців, що планують впровадження нових інвестиційних проєктів - про це повідомили тільки 19% компаній.
Середня вартість запланованих проєктів складає близько 3 млн доларів.
Натомість кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, зросла - таких наразі 60%. У середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 8% від доходів, що значно перевищує минулий показник до 3% від доходу компанії.
"Неймовірна стійкість, яку демонструє бізнес в Україні, заслуговує на повагу. Ми бачимо впевнений фокус бізнесу на людях, командах, громадах.
Зростання інвестицій в соціальні ініціативи та підтримка своїх співробітників свідчить про довгострокову прихильність компаній, які хочуть і готові продовжувати роботу в Україні попри найстрашніші виклики", - заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.
Керівники компаній також визначили топ-3 завдання до уряду на наступний рік.
Перші два пункти вже кілька років поспіль лишаються незмінними: на першому місці - необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, на другому - боротьба з корупцією. Третім пріоритетом на наступний рік бізнес-лідери визначили забезпечення макроекономічної стабільності, адже економічна безпека - основа майбутнього відновлення та відбудови України.
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