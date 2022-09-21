Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, - Шмигаль

23:40 20.09.2022 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну у Twitter.

За його словами, під час перемовин було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.

"Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні", - написав Шмигаль за підсумками переговорів.

Також прем'єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес