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Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, - Шмигаль
23:40 20.09.2022 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну у Twitter.
За його словами, під час перемовин було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.
"Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні", - написав Шмигаль за підсумками переговорів.
Також прем'єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.
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