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З українських портів вже експортували 4,1 мільйона тонн агропродукції
15:23 20.09.2022 |
У рамках реалізації «зернової ініціативи» з українських морських портів вже вийшло 177 суден із 4,1 млн тонн агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту.
Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту «Чорноморськ» - судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.
Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA - четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яке буде завантажено 30 тис т пшениці для Афганістану.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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