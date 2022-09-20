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АНАЛІТИКА

З українських портів вже експортували 4,1 мільйона тонн агропродукції

 

У рамках реалізації «зернової ініціативи» з українських морських портів вже вийшло 177 суден із 4,1 млн тонн агропродукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту.

Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту «Чорноморськ» - судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA - четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яке буде завантажено 30 тис т пшениці для Афганістану.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

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