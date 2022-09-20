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Український АПК зазнав прямих збитків на $4 мільярда від російського вторгнення
15:16 20.09.2022 |
Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд дол. США внаслідок російського вторгнення.
Як передає Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню UkraineWorld, повідомляє пресслужба відомства.
"Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", - сказав він.
Висоцький додав, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.
За словами Висоцького, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків у АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.
Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році втратила до 10 млн тонн потенційного врожаю через окупацію територій.
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