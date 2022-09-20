Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український АПК зазнав прямих збитків на $4 мільярда від російського вторгнення

 

Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд дол. США внаслідок російського вторгнення.

Як передає Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню UkraineWorld, повідомляє пресслужба відомства.

"Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", - сказав він.

Висоцький додав, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.

За словами Висоцького, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків у АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році втратила до 10 млн тонн потенційного врожаю через окупацію територій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес