Український АПК зазнав прямих збитків на $4 мільярда від російського вторгнення

Український агропромисловий комплекс зазнав прямих збитків на 4 млрд дол. США внаслідок російського вторгнення.

Як передає Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню UkraineWorld, повідомляє пресслужба відомства.

"Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", - сказав він.

Висоцький додав, що Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.

За словами Висоцького, відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків у АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році втратила до 10 млн тонн потенційного врожаю через окупацію територій.