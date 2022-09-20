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АНАЛІТИКА

ЄС фінально погодив виділення 5 млрд макрофіну для України

 

Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

9 вересня міністри фінансів країн-членів підтримали виділення Україні цих коштів під час неформальної зустрічі у Празі, 15 вересня рішення підтримав Європарламент. Сьогодні Рада ЄС ухвалила офіційне рішення.

"Ми дотримуємося обіцянки і допоможепо подбати про те, щоб держустанови і ключова інфраструктура в Україні могли працювати, попри російську агресію. На наступних зустрічах міністрів фінансів я закликатиму до швидкої згоди з приводу решти 3 млрд євро, щодо яких нам потрібно домовитися про те, які суми будуть у формі грантів або позик", - зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

Нагадаємо, йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва сказала, що Україна може отримати наступні кошти - 5 мільярдів - вже у жовтні.
Ключові теги: ЄС
 

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