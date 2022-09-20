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Україна безкоштовно надасть двом країнам Африки 50 000 тонн пшениці
11:57 20.09.2022 |
Україна безкоштовно надасть двом країнам Африки - Ефіопії та Сомалі - 50 000 тонн пшениці, йдеться в постанові уряду №1040 від 16 вересня.
Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 420 млн грн для відшкодування вартості зерна пшениці з метою надання гуманітарної допомоги цим двом країнам. Гроші візьмуть з резервного фонду державного бюджету, а зерно - у Державної продовольчо-зернової корпорації.
Постачання зерна має відбутися з Одеського морського торговельного порту після узгодження з ООН та компетентними органами Ефіопії та Сомалі.
Ці дві країни розташовані на Африканському розі, який другий рік поспіль страждає від засухи. Сезон дощів, який триває, зазвичай, з березня до червня, цього року закінчився уже в травні, причому кількість опадів була рекордно низькою.
За даними ООН, у північних районах Сомалі випало від 30 до 60 відсотків від звичайної кількості опадів, а центральних і південних - від 45 до 75 відсотків. Це був четвертий поспіль невдалий сезон дощів з кінця 2020 року.
Кількість людей, які страждають від посухи в Ефіопії, Кенії та Сомалі, за п'ять місяців збільшилось з 9,5 млн до 16,2 млн людей.
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