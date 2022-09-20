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Найкращі бізнес-ідеї отримали ₴81 мільйон за програмою «єРобота» - Мінекономіки

11:14 20.09.2022 |

Економіка

 

Переможцям грантових програм "єРобота" перераховано 81 млн грн на започаткування та розвиток бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінекономіки.

"Вже понад 11,5 тисяч підприємців і людей, що прагнуть відкрити чи розширити власну справу, подали заявки на отримання грантів. Сьогодні держава пропонує кожному унікальну можливість розвиватися, надаючи фінансову підтримку від мікрогрантів до 250 тисяч грн до грантів на кілька мільйонів. Чергові 164 переможці отримали свої гранти на загальну суму 81 млн грн і вже можуть використовувати їх для реалізації своїх бізнес-ідей", - сказала перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед переможців 157 отримали мікрогранти на загальну суму 36,6 млн грн, а сімом переробним підприємствам перерахували 44,4 млн грн.

У міністерстві зазначають, що найпопулярнішою серед урядових грантових програм є "Власна справа", за якою українці можуть запросити від 150 тис. до 250 тис. грн на започаткування чи розвиток свого бізнесу. На цю програму подано понад 10 тисяч заявок. На сьогодні вже визначено 243 переможці 5-ї хвилі.

Загалом за підсумками п'яти хвиль програми мікрогранти від держави отримають майже 1300 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "єРобота" включає шість грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.
 

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