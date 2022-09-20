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Податковий борг з початку війни зріс на 15% і сягнув ₴124 мільярдів
22:25 19.09.2022 |
З початку війни податковий борг виріс на 16,8 млрд грн та складає тепер 124 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє платформа для роботи з відкритими державними даними Опендатабот.
"За час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг зріс на 15% - на 16,8 млрд гривень. Наразі сума заборгованостей по податках складає понад 124 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за весь 2021 рік податковий борг зріс тільки на 1,7 млрд грн. Однією з причин такого стрімкого зростання може бути закриття даних про борги від моменту вторгнення росії.
«Податкові борги не містять оборонної та стратегічно важливої інформації - тим більш, зважаючи на те, що загальну суму боргу продовжують публікувати. Натомість закриття даних Державною податковою службою не дає змоги свідомому бізнесу обирати контрагентів, які підтримують державу та сплачують податки. Війна не закінчиться завтра, а ми маємо навчитися жити у нових реаліях та відкривати дані так, аби не послаблювати воєнний фронт та допомагати економічному», - зазначив керівник Опендатабота Олексій Іванкін.
Як повідомлялось, до державного бюджету за січень-серпень по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 482,8 млрд грн, що на 62,7 млрд грн, або на 14,9 відс. більше відповідного періоду минулого року.
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