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АНАЛІТИКА

За час повномасштабної війни в Україні продали 35 тисяч гектарів землі

 

Із 24 лютого по сьогодні укладено 19 795 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 34 845 га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

* Полтавщина (4 тис. га),
* Хмельниччина (3,9 тис. га),
* Кіровоградщина (3,9 тис. га);
* Вінниччина (3,8 тис. га),
* Дніпропетровщина (3 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 477 правочинів у межах ринку землі за площею 2 832 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 120 761 земельну угоду.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 279 371 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 614 нотаріусів. Всього заяв - 6 313, із них погоджено - 5 522, відмову отримали 789, у черзі на розгляд - 2.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

* Харківщина (37,9 тис. га),
* Дніпропетровщина (24,3 тис. га),
* Полтавщина (22,3 тис. га);
* Кіровоградщина (22,2 тис. га);
* Херсонщина (21 тис. га).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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