Фінансові новини
- |
- 20.09.22
- |
- 04:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
За час повномасштабної війни в Україні продали 35 тисяч гектарів землі
19:19 19.09.2022 |
Із 24 лютого по сьогодні укладено 19 795 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 34 845 га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
* Полтавщина (4 тис. га),
* Хмельниччина (3,9 тис. га),
* Кіровоградщина (3,9 тис. га);
* Вінниччина (3,8 тис. га),
* Дніпропетровщина (3 тис. га).
За останній тиждень було укладено 1 477 правочинів у межах ринку землі за площею 2 832 га.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 120 761 земельну угоду.
Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 279 371 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 614 нотаріусів. Всього заяв - 6 313, із них погоджено - 5 522, відмову отримали 789, у черзі на розгляд - 2.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
* Харківщина (37,9 тис. га),
* Дніпропетровщина (24,3 тис. га),
* Полтавщина (22,3 тис. га);
* Кіровоградщина (22,2 тис. га);
* Херсонщина (21 тис. га).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податковий борг з початку війни зріс на 15% і сягнув ₴124 мільярдів
|За час повномасштабної війни в Україні продали 35 тисяч гектарів землі
|БЕБ викрило «конвертаційний центр» із обігом понад 3,5 мільярда
|Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни перевищили 1,2 трильйона
|Україна виплатила за облігаціями на 55 млрд грн більше, ніж залучила від випуску нових – НБУ
|Нафта подешевшала 19 вересня на два відсотки на ризиках довкола попиту
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео