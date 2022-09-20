Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

БЕБ викрило «конвертаційний центр» із обігом понад 3,5 мільярда

19:15 19.09.2022 |

Економіка

 

Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Анілітики БЕБ, аналізуючи інформацію щодо власників земельних ділянок, викрили діяльність "конвертаційного центру". З метою документування злочинних дій проведено 8 санкціонованих обшуків в приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів. За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень вилучено 346 печаток суб'єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

Наразі співробітники БЕБ та Національної поліції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх фігурантів причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ, арештовані районним судом міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за порушеннями передбаченими ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) здійснюється слідчими Головного слідчого управління НП України за аналітичного супроводу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес