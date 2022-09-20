Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни перевищили 1,2 трильйона

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 1200,8 млрд грн. Зокрема, у серпні видатки становили 212,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

У структурі цих видатків найбільші частки припадають:

* 499 млрд грн (у серпні - 112,4 млрд грн) - на оплату праці з нарахуваннями, або 41,6 % загального обсягу видатків за період з 24 лютого. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні - 87,8 млрд грн);

* 268,7 млрд грн (у серпні - 34,1 млрд грн) - на оплату використання товарів і послуг, або 22,4 % обсягу видатків. У тому числі 149,7 млрд грн - на підтримку Збройних Сил України та 73,9 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми держгарантій медобслуговування населення;

* 257,4 млрд грн (у серпні - 43,2 млрд грн) - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 21,4 % загального обсягу видатків.

* 77,5 млрд грн (у серпні - 12,3 млрд грн) - на обслуговування державного боргу, або 6,5 % загального обсягу;

* 70,5 млрд грн (у серпні - 6,4 млрд грн) - трансферти місцевим бюджетам або 5,9 % загального обсягу.