Видатки на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли на 41,6% – Мінфін

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли до 87,8 млрд грн із 62 млрд грн у липні, або на 41,6%, повідомило Міністерство фінансів України у понеділок з посиланням на дані Держказначейства.

Відповідно до них, у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні, тоді як усі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн, або 31,3% від усіх видатків загального фонду держбюджету (1200,8 млрд грн).

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у серпні становили 112,4 млрд грн, або 52,8% видатків, а з початку війни - 499 млрд грн, або 41,6%.

Окрім цього, з кінця лютого на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі воєнної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту було витрачено ще 149,7 млрд грн, або 12,5%, зокрема у серпні - 14,6 млрд грн, чи 6,9%.

За даними Мінфіну, з початку війни 21,7% усіх витрат, або 257,4 млрд грн (у серпні - 43,2 млрд грн), припало на соцзабезпечення. Зокрема 111,3 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України, 78,2 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а 30,4 млрд грн - допомога в рамках програми "єПідтримка".

З витрат, що залишилися, по 5,9-6,5% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 73,9 млрд грн (у серпні - 11,7 млрд грн), обслуговування держборгу - 77,5 млрд грн (у серпні - 12,3 млрд грн) та трансферти місцевим бюджетам - 70,5 млрд грн (у серпні - 6,4 млрд грн).

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в серпні зросли на 20,5% до липня - до 204,6 млрд грн зі 169,6 млрд грн. Це багато в чому стало можливим завдяки збільшенню грантової допомоги до 109,7 млрд грн з 80,4 млрд грн у липні.

У червні загальний фонд держбюджету отримав 97,3 млрд грн (зовнішні гранти - 38,12 млрд грн), при цьому касові видатки становили 232,4 млрд грн.