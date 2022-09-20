Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд пропонує запустити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року - Шмигаль

12:23 19.09.2022 |

Економіка

 

Уряд України пропонує запустити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Усупереч намаганням ворога зірвати наш розвиток Україна продовжує рухатися до сучасних практик в усіх галузях. Соціальна сфера не виняток. Провели нараду щодо впровадження накопичувальної пенсії з урядовцями, парламентаріями, ПФУ, НКЦПФР", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що, згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

"За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно. Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, щоб українці отримували гідні пенсії", - написав Шмигаль.

Крім того, за словами прем'єра, чиновники обговорили створення Єдиного соціального реєстру.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес