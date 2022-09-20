Уряд пропонує запустити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року - Шмигаль

Уряд України пропонує запустити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Усупереч намаганням ворога зірвати наш розвиток Україна продовжує рухатися до сучасних практик в усіх галузях. Соціальна сфера не виняток. Провели нараду щодо впровадження накопичувальної пенсії з урядовцями, парламентаріями, ПФУ, НКЦПФР", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що, згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

"За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно. Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи. Ми націлені на подальше впровадження реформ, щоб українці отримували гідні пенсії", - написав Шмигаль.

Крім того, за словами прем'єра, чиновники обговорили створення Єдиного соціального реєстру.