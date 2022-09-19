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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив купівлю АРМА ОВДП ще на 300 млн грн

10:19 19.09.2022 |

Економіка

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), за рахунок заарештованих коштів на його рахунках придбає облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) ще на 300,3 млн грн.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне погодження АРМА отримало на засіданні уряду у п'ятницю.

Раніше цього тижня, 13 вересня, Агентство здійснило дебютну купівлю ОВДП у Мінфіну через держбанк на 152 млн грн за загального обсягу продажу гривневих облігацій того дня 187,2 млн грн. Напередодні уряд надав їм відповідний дозвіл.

За даними Мінфіну, АРМА придбало 18-міс. облігації під 16% річних.

Агентство зазначило, що з початку війни його кошти на депозитних рахунках зросли на 300 млн грн. АРМА також уточнило, що на купівлю військових облігацій має право витрачати не більше ніж 80% заарештованих коштів у національній валюті, і обсяг купівлі кожного пакета ОВДП узгоджується з Кабміном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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