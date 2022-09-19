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Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів з Цільового фонду Світового банку
10:17 19.09.2022 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету надійшов грант розміром $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.
"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав Шмигаль у твіттері.
За його словами, кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних видатків на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.
Прем'єр подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.
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