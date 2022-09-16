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Кабмін урегулював питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ

18:25 16.09.2022 |

Економіка

 

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для потреб Збройних Сил», яка, зокрема, урегулюває питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 16 вересня.

"Збройні Сили України та інші військові формування потребують належного матеріально-технічного забезпечення, яке частково можна задовольнити за рахунок конфіскованого на користь держави майна та майна, що на інших законних підставах переходить у власність держави.

Також зазначеною постановою врегульовано питання передачі вугілля для опалення бюджетних установ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на складах митних органів (за винятком митниць у зоні бойових дій) продовжують обліковуватися залишки майна, яке перейшло у власність держави та потенційно може бути об'єктом безоплатної передачі.

Так, станом на 1 вересня 2022 року таке майно обліковано на загальну суму 497,3 млн грн, з них:

* майно, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, - 232,8 млн грн;
* конфісковане майно - 230,3 млн грн;
* майно, поміщене в митний режим відмови на користь держави, а також майно, виявлене (знайдене) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю і власник якого невідомий, - 34,2 млн гривень.

В уряді пояснили, що прийнятою постановою внесено зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:


Кабмін урегулював питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ
П'ятниця, 16 вересня 2022, 17:40 - Олексій Павлиш
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Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для потреб Збройних Сил", яка, зокрема, урегулюває питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 16 вересня.

"Збройні Сили України та інші військові формування потребують належного матеріально-технічного забезпечення, яке частково можна задовольнити за рахунок конфіскованого на користь держави майна та майна, що на інших законних підставах переходить у власність держави.

Також зазначеною постановою врегульовано питання передачі вугілля для опалення бюджетних установ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на складах митних органів (за винятком митниць у зоні бойових дій) продовжують обліковуватися залишки майна, яке перейшло у власність держави та потенційно може бути об'єктом безоплатної передачі.

Так, станом на 1 вересня 2022 року таке майно обліковано на загальну суму 497,3 млн грн, з них:

майно, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, - 232,8 млн грн;
конфісковане майно - 230,3 млн грн;
майно, поміщене в митний режим відмови на користь держави, а також майно, виявлене (знайдене) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю і власник якого невідомий, - 34,2 млн гривень.

В уряді пояснили, що прийнятою постановою внесено зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:

* від 25 серпня 1998 р. № 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним";
* від 26 грудня 2001 р. № 1724 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним";
* від 11 липня 2002 р. № 985 "Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби".

Зміни, прийняті урядом, врегульовують на період дії воєнного стану в Україні передачу конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави, на потреби ЗСУ та інших органів, задіяних у забезпеченні обороноздатності держави, а також забезпечення енергетичної безпеки держави та продовольчої безпеки населення, пояснили в уряді.
За матеріалами: Економічна правда
 

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