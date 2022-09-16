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Інфляція за підсумками року може виявитися нижчою за 30%, – НБУ
17:06 16.09.2022 |
Зростання споживчих цін за підсумками 2022 року може виявитися меншою за прогнозовані Національним банком України (НБУ) у липні 31%.
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю виданню delo.ua.
Він зауважив, що за результатами липня та серпня темпи зростання споживчих цін були дещо повільнішими за очікування Нацбанку, насамперед через зниження ціни нафти у світі та зменшення вартості пального.
"Також ми закладали в наш прогноз повернення акцизів на пальне та додаткове оподаткування імпорту на рівні 10%. Цього наразі не відбулося. Тож з урахуванням цих та інших чинників інфляція за підсумками 2022 року може бути нижчою порівняно з нашими попередніми оцінками", - сказав Ніколайчук.
Він уточнив, що рівень інфляції у 2022 році може виявиться нижчим за 30%.
"Втім, інфляційні процеси до кінця поточного року та у 2023 році значною мірою залежатимуть від того, наскільки баланс попиту та пропозиції на валютному ринку, рівень резервів (НБУ, - ред.) та інші чинники дозволятимуть нам підтримувати курсову стабільність. Наразі це наш основний монетарний якір", - зауважив заступник голови Нацбанку.
Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року в річному вимірі прискорилося до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% - у червні та 18% - у травні. З початку року ціни зросли на 19,5%.
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