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АНАЛІТИКА

Інфляція за підсумками року може виявитися нижчою за 30%, – НБУ

17:06 16.09.2022 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін за підсумками 2022 року може виявитися меншою за прогнозовані Національним банком України (НБУ) у липні 31%.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю виданню delo.ua.

Він зауважив, що за результатами липня та серпня темпи зростання споживчих цін були дещо повільнішими за очікування Нацбанку, насамперед через зниження ціни нафти у світі та зменшення вартості пального.

"Також ми закладали в наш прогноз повернення акцизів на пальне та додаткове оподаткування імпорту на рівні 10%. Цього наразі не відбулося. Тож з урахуванням цих та інших чинників інфляція за підсумками 2022 року може бути нижчою порівняно з нашими попередніми оцінками", - сказав Ніколайчук.

Він уточнив, що рівень інфляції у 2022 році може виявиться нижчим за 30%.

"Втім, інфляційні процеси до кінця поточного року та у 2023 році значною мірою залежатимуть від того, наскільки баланс попиту та пропозиції на валютному ринку, рівень резервів (НБУ, - ред.) та інші чинники дозволятимуть нам підтримувати курсову стабільність. Наразі це наш основний монетарний якір", - зауважив заступник голови Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року в річному вимірі прискорилося до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% - у червні та 18% - у травні. З початку року ціни зросли на 19,5%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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