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Мінфін спрогнозував зменшення кількості працюючих українців у 2022 році
15:49 16.09.2022 |
Загальне скорочення працюючих в Україні за підсумками 2022 року може досягти 5 млн осіб. Рівень безробіття зросте до 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).
У документі, який підготувало Міністерство фінансів, зазначається, що за оцінками Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, повністю закрито 2 млн робочих місць.
За оцінкою Мінфіну, загальне скорочення кількості зайнятих за підсумком всіх факторів за 2022 рік може досягти 5,0 млн осіб, а зростання рівня безробіття може досягти 30%.
"Тому у другому півріччі 2022 року та у 2023 році слід очікувати зменшення надходжень єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із зниженням зайнятості населення", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.
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