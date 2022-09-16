Україна отримала $17,4 млрд, або 52% від заявленої партнерами допомоги - Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 13 вересня становив $17,422 млрд, або 52% від заявленої ними допомоги на загальну суму $33,325 млрд, повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з оприлюдненими ним на сайті даними, на частку грантів припало трохи менше половини отриманих коштів - $8,524 млрд, або 48,9%.

Як зазначив Мінфін, найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз - відповідно $12,99 млрд і $11,6 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили вже $6,99 млрд, або 54% і всі у вигляді грантів, то ЄС - $2,426 млрд, або 21%, з яких у вигляді грантів лише $144 млн.

Згідно з таблицею, завершують п'ятірку найбільших донорів Канада, МВФ та Німеччина - відповідно $1,521 млрд, $1,41 млрд та $1,373 млрд, з них лише Німеччина надала грант - на $1,373 млрд. Усі ці заявлені кошти вже виділені, хоча днями МВФ анонсував затвердження в жовтні ще $1,4 млрд екстреного фінансування RFI.

Далі йде Великобританія, яка заявила про підтримку бюджету України на $1,102 млрд, з яких наразі надала $577 млн, зокрема $128 млн у вигляді грантів.

Донорами бюджету України у розмірі від $500 млн до $1 млрд з початку війни стали Світовий банк, Європейський інвестбанк та Японія - відповідно $929 млн, $720 млн та $581 млн - усі ці кошти вже отримані та всі у вигляді кредитів.

Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія та Нідерланди. Однак якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно $332 млн і $330 млн (зокрема Італія $125 млн як грант), то Нідерланди поки що виділили третину - $106 млн (з них $21 млн як грант), а ще $204 млн очікується.

Мінфін також зазначив, що з початку війни фінансування дефіциту бюджету на 315 млрд грн, або на $10,152 млрд в еквіваленті покрив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до менше ніж $3,2 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС.

Емісійне фінансування за рахунок викупу Нацбанком держоблігацій до затвердженого урядом проєкту держбюджету-2023 наразі не закладено, хоча така опція, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залишається. НБУ також висловив припущення, що наступного року емісійне фінансування може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.