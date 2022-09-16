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АНАЛІТИКА

IFC планує у листопаді затвердити $1 млрд для України - Мінекономіки

11:43 16.09.2022 |

Економіка

 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку (СБ) планує у листопаді винести на раду його директорів пакет про фінансування для України на $1 млрд - і пряме кредитування, і фінансові гарантії та інструменти trade finance, повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

"Очікується, що таке фінансування також мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше ніж 30% вартості проєкту, залучаючи у фінансовий консорціум комерційні банки. Отже, загальний обсяг проєктів українських підприємств, які можуть бути профінансовані, становитиме понад $3,3 млрд", - наводяться його слова у пресрелізі Мінекономіки в п'ятницю.

Грибан додав, що IFC також активно працює з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вже спрямовано запит на $2 млрд. За його словами, ці кошти також планується використовувати для впровадження фінансових інструментів на підтримку України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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