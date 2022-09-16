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Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів - глава Мінфіну
23:10 15.09.2022 |
Уряд України в поданому до Верховної Ради проєкті держбюджету на 2023 рік не передбачає його пряме емісійне фінансування Національним банком шляхом прямого викупу ним облігацій внутрішньої держпозики, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати $38 млрд від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики - девальвації та гіперінфляції - ми не будемо", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.
"Але така опція існує. Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", - додав Марченко.
Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк. У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, однак у липні, серпні та вересні поки що надавав по 30 млрд грн - у рамках раніше обговореної з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік. Станом на сьогодні сумарно НБУ вже виділив 315 млрд грн.
На наступний рік уряд планує знизити дефіцит держбюджету до менш ніж $3,2 млрд на місяць, розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС.
Нацбанк допускав, що наступного року емісійне фінансування через прямий викуп ним ОВДП може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.
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