Продукти в Україні здорожчали в середньому на 25% - Держстат

Із початку 2022 року ціни на продукти харчування в Україні збільшилися в середньому на 25%. Найбільше подорожчали фрукти та овочі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, ціни в Україні на продукти харчування та алкогольні напої з початку року зросли на 25%.

Лідерами здорожчання є фрукти (60,2%), овочі (58,5%), риба (33,1%), хліб (29%) та цукор (27,9%).

Єдиним продуктом, що в серпні 2022 року коштував дешевше, ніж в грудні 2021 року, є яйця (-17%).

Щодо алкогольних та тютюнових виробів, ціни на них з початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% та 13,3%.

Серед товарів непродовольчої групи найбільше в ціні додали паливні та мастильні матеріали (64%) та побутова техніка (25,9%).

Як повідомлялося, в серпні 2022 року інфляція на споживчому ринку України порівняно з липнем 2022 року становила 1,1%, з початку року - 19,5%.