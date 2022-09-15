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АНАЛІТИКА

Україна може отримати 5 млрд євро макрофіну від ЄС у жовтні

 

Україна може отримати 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС в середині жовтня, також обговорюється можливість наступного траншу до кінця 2022 року.

Про це лідери України та Єврокомісії заявили журналістами після переговорів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Хочу подякувати за прийняте рішення про виділення траншу в 5 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу. Ми дуже вдячні, і сьогодні ми обговорювали можливість отримати наступний транш кредиту до кінця цього року", - заявив Володимир Зеленський.

"Я рада, що Європарламент сьогодні схвалив транш у 5 млрд євро, і ми працюємо над рештою. 5 млрд можуть бути перераховані Україні в середині жовтня, і ми погодили подальші кроки", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, 15 вересня Європарламент затвердив рішення про виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги - після рішення Ради ЄС 9 вересня.

Вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році 18 травня. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня. Однак далі у ЄС розгорнулись суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро, і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває.
 

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