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АНАЛІТИКА

Уряд хоче скоротити видатки на житлові субсидії у 2023 році

16:08 15.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Водночас у проекті бюджету сума на субсидії не визначена окремим рядком, як це було в попередні роки.

Натомість пропонується виділити на підтримку малозабезпечених сімей 72,907 млрд гривень, серед яких і є кошти на субсидії.

Раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що суми, закладеної до держбюджету на субсидії, вистачить для всіх, хто її потребує.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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