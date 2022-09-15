Експорт української продукції скоротився майже на третину

Експорт товарів українського походження за січень-серпень 2022 року скоротився на 31% у порівнянні з аналогічними показниками минулого року і склав близько $29 мільярдів.

Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає Укрінформ.

Так, за підсумками січня-серпня Україна експортувала товарів на $28,97 мільярда, тоді як минулого року за вказаний період було вивезено продукції на $41,8 мільярда.

Більш як наполовину (-54%) скоротився експорт українських металів та виробів з них - $4,7 мільярда проти $10,2 мільярда за 8 місяців 2021 року.

На другій позиції за обсягами падіння (-53%) мінеральні продукти - експорт у січні-серпні 2022 року становив $2,8 мільярда проти $5,9 мільярда за аналогічний період торік.

Експорт продукції хімічної промисловості за вказаний період зменшився на 46% - з $2,4 мільярда до $1,3 мільярда.

Країни ЄС залишаються найбільшими торговельними партнерами України, частка яких в структурі експорту складає 62%. Експорт української продукції в цей регіон за 8 місяців 2022 року збільшився на 6% до відповідних показників торік - з $16,8 мільярда до $17,9 мільярда.

Як повідомлялося, на початку серпня Кабінет Міністрів вніс зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження.