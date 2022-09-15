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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у першій половині вересня-2022 р. впав до $111 млн
15:36 15.09.2022 |
Дефіцит торгівлі України товарами за першу половину вересня 2022 року становив лише $111 млн порівняно з $1,05 млрд у серпні, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на фейсбук-сторінці у четвер.
За його даними, за першу половину вересня Україна експортувала продукції на $1,818 млрд, імпортувала на $1,929 млрд.
Качка уточнив, що у лідерах експорту - традиційно соняшникова олія ($230 млн), кукурудза ($174 млн), ріпак ($166 млн), пшениця ($147 млн).
"Новий рекорд для електроенергії - $131 млн за півмісяця!" - додав торгпред.
Щодо обсягів експорту він зазначив, що за першу половину вересня вони досягли 4,1 млн тонн, зокрема 871 тис. тонн руди, 805 тис. тонн кукурудзи та 669 тис. тонн пшениці.
За словами Качки, на частку морського транспорту припало 1,997 млн тонн на суму $662 млн, що майже відповідає вартості експорту автомобільним транспортом - $651 млн, вага якого втричі менша - 585 тис. тонн.
"ЄС і надалі є головним напрямом експорту - $1,24 млрд із $1,81 млрд. Саме тому нам потрібна економічна інтеграція у внутрішній ринок ЄС, про що говорила (президент Єврокомісії - ІФ-У) Урсула фон дер Ляєн", - зазначив торгпред.
За даними Мінекономіки, у серпні 2022 року експорт товарів з України зріс на 13,9% до липня - до $3,363 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,3% - до $4,416 млрд. Це призвело до зниження дефіциту до $1,053 млрд з $1,569 млрд у липні та $1,549 млрд у червні.
У натуральному вираженні в серпні-2022 обсяги українського експорту, за даними Мінекономіки, зросли на 25% - до 7,296 млн тонн, тоді як імпорт зменшився на 1% - до 1,961 млн тонн.
Водночас, згідно з даними Держмитслужби, у серпні дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами становив $1,233 млрд порівняно з $1,798 млрд у липні.
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