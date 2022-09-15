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Без роботи внаслідок війни залишилося 40% українців

13:56 15.09.2022 |

Економіка

 

Через війну в Україні без роботи залишилося 40% українців. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23% мешканців країни.

Про це йдеться в пресрелізі кадрового порталу grc.ua, що є в розпорядженні Укрінформу.

Так, за даними дослідження, лише кожен п'ятий українець (22,7%) зараз працює та отримує зарплату в повному обсязі. Така ж кількість (22,5%) українців продовжують працювати, отримуючи зменшену заробітну плату.

Водночас більше 40% українців залишилися без роботи: через припинення діяльності компанії втратили роботу 19% опитаних, ще 10,9% опитаних повідомили про скорочення їхніх посад, 11,3% втратили роботу внаслідок переміщення в інший регіон.

Серед тих, хто продовжує працювати, половина (52%) перебувають в активному пошуку нової роботи через незадоволеність розміром зарплати, стабільністю компанії або умовами праці.

Як повідомлялося, в Україні поменшало пропозицій віддаленої роботи. На початку осені лише 7% пропозицій роботи передбачають віддалений формат.
 

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