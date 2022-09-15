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G7 планує «мапу інвестиційних можливостей для України» - німецький міністр
13:53 15.09.2022 |
За словами міністра економіки Німеччини, відновлення України коштуватиме 350 млрд євро - щоб зробити цей процес простішим країни G7 вже планують полегшити залучення іноземних компаній.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Німецькі компанії вже можуть інвестувати в Україну, сказав він після переговорів з українським колегою на полях консультацій G7 у Бранденбурзі.
Політик "Зелених" повідомив, що G7 планує "своєрідну карту інвестиційних можливостей" для України.
З цією метою відповідні торгово-промислові палати повинні об'єднати свої висновки і таким чином полегшити іноземним компаніям участь у відбудові.
Зараз Німеччина очолює групу промислово розвинутих країн G7, до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, Сполучені Штати та Велика Британія. Тому Роберт Габек проводить зустріч міністрів торгівлі. Гостями заходу також стали також український віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та представники Світової організації торгівлі та ОЕСР.
Свириденко сказала, що Україна воює на два фронти - економічний і військовий: "Дуже важливо забезпечити інвестиції в Україну".
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