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Україна отримала перші 500 мільйонів євро у межах пакету допомоги від ЄІБ на 1,6 мільярда євро
12:41 15.09.2022 |
Україна отримала 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку на суму 1,59 млрд євро.
Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.
"Учора Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету Екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро, підкріпленого гарантією ЄС.
Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти також слугуватимуть підтримкою для "Укравтодору" та "Укрзалізниці".
"Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна - один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС", - наголосили у відомстві.
У ЄІБ пояснили, що пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності розміром 1,59 млрд євро складається з двох блоків:
* негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 року. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.
* відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.
"Ми вдячні ЄС та його банку, ЄІБ, за солідарність з Україною. Ваша постійна підтримка має велике значення для народу України, економічної стабільності та загальної стійкості країни. Отримані перші транші з пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро допоможуть країні відновити пошкоджену критично важливу інфраструктуру, включно з мережею автомобільних та залізничних шляхів", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі 1,59 млрд євро у липні.
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