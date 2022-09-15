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Кулеба – про експорт російського аміаку через Україну: Будемо розбиратися в деталях ініціативи ООН
23:49 14.09.2022 |
Україна розбиратиметься в деталях ініціативи ООН щодо відновлення роботи аміакопроводу тольятті-Одеса і не ухвалюватиме жодного рішення, яке суперечило б інтересам країни.
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з главами МЗС Литви та Ірландії пресконференції в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Україна не ініціювала ці переговори. Це ініціатива ООН. Будемо розбиратися в деталях, про що саме йдеться, про що саме піклується Організація Об'єднаних Націй, і будемо вирішувати відповідно», - зазначив міністр.
«Але, безумовно, що жодні рішення, які б суперечили національним інтересам України, і безпековим інтересам України зокрема, ми ухвалювати не будемо. Ані у зв'язку з цією ініціативою ООН, ані у зв'язку з будь-якими іншими переговорами», - підкреслив глава МЗС.
Як повідомлялося, у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що ООН тисне на Україну та росію з метою відновити роботу аміакопроводу тольятті-Одеса для його подальшого експорту Чорним морем у рамках «зернової ініціативи».
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