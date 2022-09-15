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На перший етап відновлення України потрібно знайти $17 мільярдів за півтора роки, – прем' єр

23:40 14.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України оцінює потребу у фінансуванні для першого етапу відновлення зруйнованої внаслідок російського вторгнення інфраструктури у $17 мільярдів у 2022-2023 роках.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба уряду.

Прем'єр відзначив, що відбудова відбуватиметься протягом декількох етапів, перший із них - це негайне відновлення, яке відбувається вже зараз і продовжиться наступного року.

"Потреба в коштах на негайне відновлення в цьому та наступному році складає $17 млрд доларів, з яких $3,4 млрд потрібно на цей рік. Світовий банк уже створив трастовий фонд для того, аби ми могли акумулювати цю суму від наших союзників. Ми ведемо перемовини про таку допомогу з США, Німеччиною, ЄС та МФО", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що поки перемовини про залучення коштів від міжнародних партнерів тривають, Кабмін та місцева влада вже працюють над відбудовою зруйнованої інфраструктури та житла.

"За останні місяці ми відновили більше трьох тисяч різних об'єктів, а загалом Уряд виділив на це майже 3,5 млрд грн", - нагадав Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що програма швидкого відновлення передбачає відбудову об'єктів критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, пошкодженого житла та транспортної інфраструктури.

Шмигаль додав, що після завершення етапу швидкої відбудови почнуться інші етапи - середньострокове та довгострокове відновлення, а також модернізація України за принципом build back better, або "відбудуємо краще, ніж було".

За його словами, головним джерелом фінансування цього плану мають бути заморожені на Заході російські активи, сума яких зараз оцінюється у $300-500 млрд.

Як повідомлялося, 9 вересня Світовий банк з Єврокомісією презентували підготовлений спільно з ООН та урядом України звіт, згідно з яким прямі збитки, завдані Росією з початку війни до 1 червня, становлять близько $100 млрд, економічні втрати - $250 млрд, а кошти для відновлення знищеного майна - близько $350 млрд.

Із них Світовий банк визначив, що у наступні 18-36 місяців на відновлення України потрібно $105 млрд, проте з урахуванням того, що "це непідйомна сума ні для донорів, ні для уряду", уряд визначив найпріоритетніші потреби на $17 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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